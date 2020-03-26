صحة الرصافة تطلق خطة للرصد الوبائي الفعّال

2020/03/26 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، إطلاق خطة للرصد الوبائي الفعّال، مشيرة إلى تضمنها مسوحات طبية عاجلة لمناطق الرصافة.

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