النقل تعلن إجلاء 871 مواطناً عراقياً من القاهرة إلى بغداد

2020/03/26 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، إجلاء المواطنين العراقيين العالقين في مصر وإعادتهم إلى أرض الوطن، بعد وصول الرحلة الاستثنائية الثالثة المباشرة القادمة من مطار القاهرة إلى مطار بغداد الدولي.

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