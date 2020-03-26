الصدر : يحذر لن يكون هناك مدن لآل الصدر بحال عدم التزام السكان

2020/03/26 | 17:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من عدم التزام السكان في مدينة الصدر ببغداد بإجراءات الصحة وحظر التجوال، مشدداً على أنه لن تكون هناك مدن لآل الصدر مستقبلاً حال عدم التزام السكان.وقال الصدر في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الخميس إن “على إمام الجمعة إقامة الصلاة في منزله مع سبعة أشخاص […]

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