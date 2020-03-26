السلمان يدعو لإطلاق سراح الموقوفين الذين تم التنازل احترازيا من الكورونا

2020/03/26 | 17:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ميسان المهندس ” مضر خزعل السلمان ” ، الخميس، الحكومة المركزية لإطلاق سراح الموقوفين الذين تم التنازل عنهم وباقي على موقوفيتهم سنة أو أقل من ذلك احترازياً من الكورونا.وقال السلمان في تصريح لوكالة صدى الاعلام ” نظراً للخطر الذي يداهم بلدنا بتفشي وباء كورونا ، نطالب مجلس

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