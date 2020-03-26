قادة برشلونة يُحبطون مخطط الإدارة لتخفيض الرواتب 70%

2020/03/26 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

قرَّرت إدارة نادي برشلونة الإسباني خفض رواتب لاعبي الفريق بنسبة 30% فقط، بعدما كان مخططًا تخفيضها بنسبة تصل إلى 70%، بعد اعتراض اللاعبين الكبار على تقليل أجورهم بهذه النسبة الكبيرة.

وأكدت شبكة "إسبن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن:" لاعبي برشلونة وافقوا مبدئيًّا على خفض الرواتب بنسبة تفوق الربع قليلًا، مع تقبُّل إدارة النادي الوضع الجديد بعد التشاور مع رابطة الدوري الإسباني".

وأبلغت رابطة الدوري الإسباني، جميع الأندية، بالإتاحة لها بخفض الرواتب حتى 30%، في حال عدم عودة الدوري الإسباني خلال شهر مايس القادم أو حتى حزيران، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن عودة منافسات الدوري الإسباني صارت صعبةً للغاية هذا الموسم، بناءً على تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روباليس، الذي ترك الأمر بالكامل للحكومة الإسبانية.

بغداد اليوم/ متابعة

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وكشفت وكالة "رويترز" الأخبارية، عن وجود وثيقة داخل الفيفا، توصي بتمديد عقود

بغداد اليوم/ متابعة

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بغداد اليوم/ متابعة

أكد مسؤولو بيع تذاكر دورة الألعاب الأولمبية المقرر تنظيمها في العاصمة اليابانية طوكيو، أن حاملي التذاكر في الولايات المتحدة لن يحصلوا على مقابلها المالي، وذلك على الرغم من تأجيل الدورة بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدين، أن التذاكر

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