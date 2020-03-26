قرار حاسم.. فيفا يحل أزمة عقود اللاعبين بسبب فيروس كورونا

2020/03/26 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيجاد حل لأزمة عقود اللاعبين، في ظل توقف المسابق...





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