مدير صحة الرصافة يحدد موعداً محتملاً لمعرفة مدى انتشار او انحسار فيروس كورونا في البلاد

2020/03/26 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حدد مدير عام صحة الرصافة في العاصمة بغداد، عبد الغني السعدون الخميس (26 آذار 2020)، عدد الأيام ال...





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