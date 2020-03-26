آمر اللواء الأول مشيدا بحملة وعي ومديرية الإعلام: نرفع القبعات لهم

2020/03/26 | 17:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد آمر اللواء الأول في الحشد الشعبي مهدي صالح البصيري، الخميس، بجهود حملة “وعي” ومديرية إعلام الحشد الشعبي في التوعية من خطر فيروس كورونا.وقال البصيري في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” وتابعته وكالة صدى، إنه “في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إجراءات وقائية مشددة وحظرا للتجوال نشاهد استنفارا وطنيا لجميع الجهود الخيرة من الطواقم الصحية

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