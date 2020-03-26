لماذا يقوم الجيش الامريكي بــ

2020/03/26 | 17:49 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قرر الجيش الأمريكي التوقف عن تقديم بعض البيانات التفصيلية عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه، تحسبا لأن يستخدم أعداؤه هذه البيانات مع تفشي الفيروس.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخطة في مقابلة مع رويترز قائلا، إنه يريد أن يستمر الجيش في تقديم بيانات عامة عن...

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