محمد عمارة تقي الدين - جرائم ثُمانيَّة الأبعاد بحق الأديان

2020/03/26 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عمارة_تقي_الدين في هذا المقال التأسيسي الذي سيكون استهلالاً لسلسة مقالات أخرى ستجري المحاولة على إضاءة استراتيجيات التلاعب بالأديان ومحاولات أيديولوجيات العنف إفسادها وتقويضها من الداخل.بدايةً يمكننا القول أن ما تقوم به جماعات العنف والتشدد والتوظيف السياسي السلبي للدين (كالحركة الصهيونية في اليهودية، والمسيحية الصهيونية في المسيحية، وداعش في الإسلام) بحق الأديان هي جريمة ثُمانيَّة الأبعاد، تلك الأبع......

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