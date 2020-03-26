فؤاد الصلاحي - نحو تعديل النهج الاقتصادي للرأسمالية المعولمة

2020/03/26 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_الصلاحي جائحة كورنا الوبائية سيترتب عليها متغيرات كبيرة في الاقتصاد الرأسمالي بل وفي طبيعة النظم السياسية ..فبجاحة النيوليبرالية منذ الحقبة التاتشرية و الريجانية لم تفرز الى ازمات ومشكلات داخل المجتمع الغربي وخارجه من اهمها ظهور اليمين السياسي المتطرف والتركيز على اولوية الربح دون الاهتمام الكافي بالصحة والبيئة مما اظهر نزوعا ماديا يقلل من الجانب الاخر للإنسان واستقراره ويدفعه نحو الاغتراب ..واليوم ووفق ا......

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