العراق .. النقل تعلن الانتهاء من اجلاء 871 مواطنا عراقيا من القاهرة

2020/03/26 | 18:34 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، عن وصول الرحلة الاستثنائية الثالثة المباشرة القادمة من مطار القاهرة الى مطار بغداد الدولي والخاصة بأجلاء المواطنين العراقين العالقين في جمهورية مصر واعادتهم الى ارض الوطن، مؤكدة الانتهاء من اجلاء 871 مواطنا عراقيا من العاصمة المصرية.وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، “تم ...

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