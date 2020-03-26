2020/03/26 | 18:34 - المصدر: الغد برس

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بوتين يعلن عن ضرورة إنشاء صندوق خاص بمحاربة كورونا تحت إدارة صندو

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بوتين يعلن عن ضرورة إنشاء صندوق خاص بمحاربة كورونا تحت إدارة صندوق النقد الدولي

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