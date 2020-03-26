كورونا ينتشر بأرجاء العراق مع تسجيل أول إصابة في صلاح الدين

2020/03/26 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي يوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، إن الإصابة لامرأة تبلغ من العمر 70 عاماً وهي من سكنة ناحية الإسحاقي.

وكانت صلاح الدين هي المحافظة العراقية الوحيدة التي كانت خالية من إصابات كورونا قبل تسجيل هذه الإصابة، ما يعني انتشار الوباء في أرجاء العراق.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 36، والإصابات إلى 382.

كما قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.

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