2020/03/26 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مركز إدارة الأزمات الداخلية التابع لوزارة الصحة البلجيكية الخميس إن عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 42 حالة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد الى 220 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 6235 شخص بعد أن جرى تسجيل ما يقرب من 1300 حالة " وبالتحديد 1298 حالة" خلال الساعات الاربع والعشرين الأخيرة، ومعظمهم في شمال البلاد.

وهذا يعني أن هناك حالة إصابة تقريبا كل دقيقة وحالة وفاة تقريبا كل نصف ساعة، ودائما ما يذكر مركز إدارة الأزمات البلجيكي أن هذه الأرقام ربما تكون أقل من الواقع نظرا للتأخر في الإبلاغ عن الحالات الجديدة، سواء للوفيات أو الإصابة بالوباء.

وأكد المتخصصون في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة، أنه حتى الآن لا يوجد علاج فعال ضد الفيروس مشيرين إلى عدم جدوى استخدام المضادات الحيوية في التعامل مع الفيروس.

وتوقعوا أن تبلغ الأرقام ذروتها في الوفيات والإصابات في مطلع أبريل.

وأودى وباء كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 21873 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الخميس.

وثبتت رسميا 481300 إصابة في 182 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي الدولة التي تسجل إصابة بكورونا كل دقيقة؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي الدولة التي تسجل إصابة بكورونا كل دقيقة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).