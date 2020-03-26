خبير عراقي يشكك بانسحاب الامريكان ويعتبره تكتيك: واشنطن لديها اطماع!

2020/03/26 | 18:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الخبير الامني صفاء الاعسم، الخميس، ان افشال مخططات القوات الامريكية بالعراق هو ما دفعها الى الانسحاب من البلاد....

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