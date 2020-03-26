2020/03/26 | 18:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا هل دخل سوق بيع الدولار وأوقف ضخه من المركزي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا هل دخل سوق بيع الدولار وأوقف ضخه من المركزي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا هل دخل سوق بيع الدولار وأوقف ضخه من المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).