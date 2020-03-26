بالوثيقة.. شمول جميع المتعينين الجدد على ملاك التربية في بغداد بالسلفة الخاصة

2020/03/26 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الخميس، بان السلفة الخاصة برواتب المتعينين الجدد على ملاك مديريات التربية يشمل ايضا اصحاب الشهادات العليا الذين تم تعيينهم بموجب الأوامر الوزارية الصادرة من وزارة التربية.

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