اقتراح غير حكومي بصرف ٥٠ ألف ليرة سورية شهرياً لمن أوقف كورونا أعمالهم

2020/03/26 | 18:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح حاكم مصرف سوريا المركزي السابق “دريد درغام” تقديم معونة شهرية ٥٠ ألف ليرة، للعمال الذين فقدوا أعمالهم بسبب إجراءات الاحتراز من فيروس “كوفيد -١٩” المعروف بـ كورونا.وأوضح درغام

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