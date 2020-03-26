الخارجية تعلن ارتفاع حصيلة العراقيين المغتربين المصابين بكورونا الى 20 وتحدد مكان الاصابة الجديدة

2020/03/26 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس 26 اذار 2020، عن مجمل اصابات العراقيين المغتربين بفيروس كورونا،...





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