نائب يطالب بصرف مخصصات خطورة للمنتسبين المتعاملين مع مصابي كورونا

2020/03/26 | 18:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة مطالبة النائب حسن محمد المسعودي بصرف مخصصات خطورة لمنتسبي الوزارات المتعاملين مع مصابي فايروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة، امس الأربعاء، تسجيل 36 اصابة جديدة ب‍فيروس كورونا في العراق، ووصول مجموع الإصابات الى 382.

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