إصابة 4 اشخاص بنزاع عائلي مسلح في ديالى

2020/03/26 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بأن 4 اشخاص اصيبوا بجروح إثر نزاع عائلي مسلح شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "4 اشخاص اصيبوا بجروح اثر نزاع حول ارض زراعية قرب ناحية مندلي (90/كم شرق بعقوبة) تطور الى استخدام الاسلحة النارية".

وأضاف، أن "الاجهزة الامنية توجهت الى مكان النزاع وفتحت تحقيق بالحادث".

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير صحة اقليم كردستان، سامان برزنجي، اليوم الخميس، 26 آذار 2020، عن وضع سكان قضاء كامل بالاقليم، تحت الحجر الصحي، بسبب وضع ’’خطير’’ سيطر على القضاء.

وقال برزنجي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه &

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس 26 اذار 2020، عن مجمل اصابات العراقيين المغتربين بفيروس كورونا، فيما حددت مكان اصابة جديدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم "تسج

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مصدر طبي في صلاح الدين ، الخميس 26-3-2020، عن تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) انه "تم تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا لمواطنة في محافظة صلاح الدي

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