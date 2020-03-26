بالفيديو..معتصم النهار يحمي عائلته من كورونا

2020/03/26 | 18:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر الممثل معتصم النهار مقطعاً على حسابه في انستغرام وهو يقوم بتعقيم منزله بالكامل.

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