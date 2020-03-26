بالارقام والحقائق،،كيف يختار كورونا ضحاياه؟

2020/03/26 | 18:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اظهرت دراسة علمية نشرت مؤخراً، أن المصابين بفيروس كورونا التاجي المستجد، يزدادون خطورة في نقل عدوى الفيروس لغيرهم خلال الأسبوع الأول من ظهور أعراض الالتهاب الرئوي لديهم.وقال كالفن تو، الأستاذ المشارك في قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ: “يشير الحمل الفيروسي المرتفع خلال الأسبوع الأول من المرض إلى أنه يمكن […]

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