حذف منشورات وتعطيل حسابات على فيسبوك والسبب “حزب الله”

2020/03/26 | 18:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّضت منشورات على موقع #فيسبوك تذكر #حزب_الله اللبناني إلى الحذف، وتعطّلت حسابات أخرى، فيما يبدو أنها حملة من موقع التواصل الاجتماعي ضد الجماعة اللبنانية.وكتب “علي لطيفة فخري” في منشور

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