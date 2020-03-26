صحة ذي قار تعلن عن استلام جهاز PCR لفحص المصابين بكورونا

2020/03/26 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير صحة ذي قار، عبدالحسين الجابري، اليوم الخميس، عن قيام وزارة الصحة بتسليم دائرة الصحة في المحافظة جهاز PCR المتخصص بكشف الحالات المصابة بفيروس كورونا.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وزارة الصحة سلمت الدائرة جهاز PCR وسيتم تشغيله يوم غد من اجل فحص جميع العينات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا داخل المحافظة وعدم إرسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد".وأضاف ان "الايام القادمة سيتم تجهيز الدائرة بالمواد الطبية اللازمة لاستخدامها مع الجهاز في إظهار نتائج فحص العينات".

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