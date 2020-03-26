ريال مدريد يهزم كورونا في

2020/03/26 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس ، التعاون مع المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا من أجل مكافحة فيروس كورونا .وقرر النادي الملكي تحويل ملعبه "سانتياغو برنابيو"، لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية، اعتبارا من دوره المجتمعي، وفقا لما كشفه النادي عبر موقعه الرسمي.وأضاف النادي، "إطلاق مشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة، لتخزين وتوزيع المعدات الصحية الاستراتيجية".وأوضح البيان أن "ملعب سانتياغو برنابيو سيستقبل جميع المعدات التي يمكن استخدامها، تحت إشراف الدولة، كما سيوفر النادي للكيانات والشركات إمكانية إرسال تبرعات مالية أو مادية لوزارة الصحة في إسبانيا".

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