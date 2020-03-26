مصادر لوكالة أين :القوات الأميركية تحرق مقراتها في القصور الرئاسية في نينوى اثناء انسحابها

2020/03/26 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أفادت مصادر خاصة،لوكالة أين، اليوم الخميس، عن بدء انسحاب القوات الأمريكية من محافظة نينوى،حيث قامت القوات الأمريكية في قاعدة القيارة بالموصل بتسليم القاعدة إلى القوات العراقية، وذكرت المصادر، عن قيام القوات الأمريكية بحرق مقراتها في القصور الرئاسية في نينوى اثناء انسحابها حيث تصاعدت أعمدة الدخان من مقراتها، ويذكر ان القوات الأمريكية بدأت بتنفيذ انسحابها من القواعد في العراق بعد قرار الانسحاب بسبب فيروس كورونا، في حين أشارت بعض الانباء عن أن هنالك أسباب أخرى لهذا الانسحاب.

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