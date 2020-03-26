مشاهد من اربيل مع تزايد الانتشار الامني لتطبيق حظر التجوال

2020/03/26 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شددت السلطات في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، من اجراءاتها لحظر التجول وتطبيق الحجر المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، الذي تجاوزت إصاباته حاجز ال100 في مدن الاقليم.وتستنثي السلطات في الاقليم من اجراءات الحظر، القوات الامنية، الفرق الطبية، العاملون في مجال الصحافة والاعلام.وسبق ان قررت حكومة اقليم كوردستان، عدم منح اجازة لعناصر القوات الامنية بمختلف صنوفها من المكلفة بتطبيق حظر التجوال، واستبدالها بالمجازين بعد انتهاء الازمة الحالية.

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