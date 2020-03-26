2020/03/26 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استبعد أولي هونيس الرئيس السابق لبايرن ميونخ، عودة المنافسات والبطولات سريعا، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدا أن الأمور ستكون مختلفة عند استئناف المسابقات.

وأضاف هونيس في تصريحات لمجلة (كيكر)، يوم الخميس: "الوضع الحالي خطير، لكنه أيضا فرصة لتغيير الأمور، لا أعتقد أننا سنرى صفقات بقيمة 100 مليون يورو في المستقبل القريب.

وتابع: "ستنخفض المبالغ المدفوعة في سوق الانتقالات، ولن تصل في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة إلى المستوى الحالي، ستتأثر جميع البلدان في العالم بذلك، وسيكون ذلك العالم الجديد لكرة القدم".

ويشغل هونيس منصب الرئيس الفخري لبايرن ميونخ، لكنه ما زال يتمتع بنفوذ وله صوت مسموع في عالم كرة القدم.

وبينما تحاول اتحادات كرة القدم حول العالم استئناف مسابقات الدوري بشكل سريع، فإن هونيس يرى أنه لا بديل سوى الصبر.

وقال هونيس "هناك شيء واحد فقط في اللحظة الحالية، يجب أن نكون هادئين حتى نتعرف على عدد الإصابات بكورونا".

وأشاد هونيس بالعمل الذي تقوم به السلطات الألمانية في مقاومتها لتفشي فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي تتزايد به عدد الإصابات، يصعب تخيل استئناف بطولة الدوري، غير أنه اعترف بأنه مع عودة المنافسات، حتى مع إقامتها بدون جماهير، بالإضافة إلى عودة الدخل من البث التليفزيوني، فان ذلك سيقلل من الأزمة الجارية.

وتم تعليق منافسات كرة القدم الألمانية حتى 30 نيسان / أبريل المقبل على الأقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هونيس غير متفائل بعودة كرة القدم قريباً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هونيس غير متفائل بعودة كرة القدم قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).