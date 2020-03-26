نصائح للعاملين من المنزل

2020/03/26 | 19:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بعد التزام جميع الناس منازلهم لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، ومع هذا الالتزام ما زال الكثيرون يؤدون وظائفهم ولكن هذه المرة من منازلهم.قدمت منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح للأشخاص الذين يؤدون مهام عملهم من المنزل.ونصحت المنظمة، بالجلوس في الوضع الصحيح والتحقق من ذلك من وقت للأخر أثناء فترة العمل من […]

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