بالصور..التجارة توزع”طحين الحصة” الى المنازل خلال حظر كورونا

2020/03/26 | 19:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الاستمرار في توزيع مفردات البطاقة التموينية الى منازل المواطنين بعد التنسيق مع خلية الازمة خلال ايام الحظر الصحي المفروض للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي، وأطلعت علي “يس عراق”، انه”تم تجهيز المواطنين الحصه الثالثة من مادة الطحين خلال فترة حظر التجوال […]

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