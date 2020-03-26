بيان من الخارجية: 20 عراقيًا أصيبوا بـ

2020/03/26 | 19:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الخارجية، ارتفاع حصيلة العراقيين المصابين بفيروس "كورونا" خارج البلاد.

ارتفعت حصيلة العراقيين المصابين بـ"كورونا" خارج العراق إلى 20 حالة نصفها في الأردن

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان له، يوم الخميس 26 آذار/مارس، إن "حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت لأحد أبناء الجالية العراقية المقيمين في جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 20 حالة موزعة بواقع 10 حالات في الأردن، 6 في إيطاليا، 2 في لبنان وحالة في كل من كندا وإيران".

وشدد، أن "سفارات العراق في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوالهم، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق ، تسجيل 36 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

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وبينت، أن الإصابات توزعت بواقع: 8 في بغداد الرصافة، 1 في بغداد مدينة الطب، 1 في بغداد الكرخ، 9 في البصرة، 7 في كربلاء، 5 في النجف، 2 في واسط وحالة واحدة فقط في كل من السليمانية وكركوك وذي قار.

وأكدت الوزارة، تسجيل 7 وفيات جديدة بفعل الفيروس، من بينها 3 حالات في بغداد الرصافة و2 في كربلاء وحالة في كل من المثنى وبابل.

وارتفعت حالات الشفاء، وفق بيان الوزارة، إلى 105، بعد تسجيل 16 حالة جديدة، ليرتفع مجموع الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 382، بمجموع حالات وفاة بلغ 36، أي بمعدل 9.4% من العدد الكلي للمصابين.

وتعد نسبة الوفيات في العراق من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث تقول وزارة الصحة إن نسبة الوفيات المسجلة عالميًا لا تتجاوز 3% من عدد المصابين، مرجحة وجود أعداد كبيرة من المصابين داخل البلاد لم تظهر عليهم أعراض المرض أو لم يراجعوا المستشفيات والمؤسسات الصحية.

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