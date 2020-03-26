2020/03/26 | 19:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات التحالف تغادر قاعدة القيارة في العراق

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