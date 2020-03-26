في العراق.. وفيّات “كورونا” في الثلاجات: كأنَّ الإنسانيّة تلاشَت

2020/03/26 | 19:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمّة أزمة جديدة تحصل في #العراق هذه الأيام، نتيجة وباء #كورونا المستجد الذي اجتاح البلاد أواخر شباط/ فبراير المنصرم، عندما سُجّلت أول حالة في #النجف لشاب إيراني يدرس في #حوزة_النجف

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