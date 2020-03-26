2020/03/26 | 19:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة: الوضع في منطقة العوجة بأبي الخصيب مسيطرعليه بعد تسجيل إصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة: الوضع في منطقة العوجة بأبي الخصيب مسيطرعليه بعد تسجيل إصابة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة: الوضع في منطقة العوجة بأبي الخصيب مسيطرعليه بعد تسجيل إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).