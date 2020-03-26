صحة كركوك تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/26 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر طبي من محافظة كركوك، الخميس (26 آذار 2020)، تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة المحافظة سجلت اصابة جديدة بفايروس كورونا لإمرأة تبلغ من العمر 71 عاما من منطقة ليلان بمحافظة كركوك".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (26 آذار 2020)، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما أشارت الى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 8، وبغداد مدينة الطب: 1، وبغداد الكرخ: 1، والبصرة: 9، وكربلاء: 7، والنجف: 5، وواسط: 2، والسليمانية: 1، وكركوك: 1، وذي قار: 1".واشارت الى "تسجيل 7 وفيات جديدة موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 2، وبغداد مدينة الطب: 1، وكربلاء: 2، والمثنى: 1، وبابل: 1".ولفتت الى أنه "تم تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة، وموزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 8، وبغداد مدينة الطب: 3، وبغداد الكرخ: 2، والديوانية: 1، وبابل: 1، والنجف: 1".وأوضحت، أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ: 382، ومجموع حالات الشفاء: 105، بينما مجموع الوفيات بلغ: 36".وأكدت الوزارة "تنفيذ توصياتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعلى اتباع ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية وتجنب التجمعات لاحتواء الإصابات ومنع انتشار هذا المرض".

بغداد اليوم _ الديوانية

لم تكن سارة ثائر الحاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة الانكليزية، تعلم قبل ذهابها إلى إيران لإكمال الدراسات العليا، بأنها ستحل بالمرتبة الأولى عند رجوعها السريع إلى محافظتها الديوانية، بعد تشخيص إصابتها بفيروس كورون

بغداد اليوم _ بغداد

حدد مدير عام صحة الرصافة في العاصمة بغداد، عبد الغني السعدون الخميس (26 آذار 2020)، عدد الأيام المتوقعة لتفشي الفيروس في البلاد أو انحساره، فيما طالب الشخصيات الدينية المؤثرة بحث الناس على البقاء في منازلهم.

وقال السعدون، في

بغداد اليوم - متابعة

اعتذر محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، عن السماح للراغبين بأداء زيارة الخامس عشر من شعبان بدخول المحافظة هذا العام.

وقال الخطابي بمقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) " نعتذر هذا العام عن استقبال الزائرين في الزيارة الشعبا

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