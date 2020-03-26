ترامب يهنئ نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز


ترامب يهنئ نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز
2020/03/26 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

قدم الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، التهنئة لرئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بمناسبة اعياد نور...

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