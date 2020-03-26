2020/03/26 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قدم الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، التهنئة لرئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بمناسبة اعياد نور...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يهنئ نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قدم الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، التهنئة لرئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بمناسبة اعياد نور...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يهنئ نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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