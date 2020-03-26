2020/03/26 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قدم الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، التهنئة لرئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بمناسبة اعياد نور...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يهنئ نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب يهنئ نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).