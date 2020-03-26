طلب نيابي عاجل بشأن سلامة الكوادر الطبية المعنية بفحوصات كورونا بعد تعرضها لمضايقات

2020/03/26 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

دعت عضو لجنة خلية الازمة البرلمانية، داليا فرهاد حاجي، اليوم الخميس، وزارة الداخلية إلى حماية الفرق الطبية المكلفة باجراء الفحوصات الطبية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وقالت داليا فرهاد حاجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفرق الطبية الخاصة بفحص المواطنين للكشف عن فيروس كورونا تعرضت للكثير من المضايقات والتهجم من قبل بعض المواطنين في عدة محافظات".

واضاف حاجي، ان "عمل تلك الفرق يجب ان يكون برفقة تعزيزات امنية تخصصها وزارة الداخلية لحماية تلك الكوادر"، مبدية "استغرابها من عناد وعدم اهتمام المواطنين بخطورة فيروس كورونا".

واكدت عضو لجنة خلية الازمة البرلمانية، أن "الايام المقبلة ستشهد خطوات اكثر صرامة لتطبيق حظر التجوال"، محذرة من "تكرار سيناريو ايران وايطاليا في العراق"، مرجحة "ارتفاع اعداد الاصابات بشكل كبير في حال اصر المواطنون على كسر حظر التجوال".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (26 آذار 2020)، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما أشارت الى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 8، وبغداد مدينة الطب: 1، وبغداد الكرخ: 1، والبصرة: 9، وكربلاء: 7، والنجف: 5، وواسط: 2، والسليمانية: 1، وكركوك: 1، وذي قار: 1".

واشارت الى "تسجيل 7 وفيات جديدة موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 2، وبغداد مدينة الطب: 1، وكربلاء: 2، والمثنى: 1، وبابل: 1".

ولفتت الى أنه "تم تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة، وموزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 8، وبغداد مدينة الطب: 3، وبغداد الكرخ: 2، والديوانية: 1، وبابل: 1، والنجف: 1".

وأوضحت، أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ: 382، ومجموع حالات الشفاء: 105، بينما مجموع الوفيات بلغ: 36".

وأكدت الوزارة "تنفيذ توصياتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعلى اتباع ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية وتجنب التجمعات لاحتواء الإصابات ومنع انتشار هذا المرض".

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بأن 4 اشخاص اصيبوا بجروح إثر نزاع عائلي مسلح شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "4 اشخاص اصيبوا بجروح اثر نزاع حول ارض زراعية قرب ناحية مندلي (

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير صحة اقليم كردستان، سامان برزنجي، اليوم الخميس، 26 آذار 2020، عن وضع سكان قضاء كامل بالاقليم، تحت الحجر الصحي، بسبب وضع ’’خطير’’ سيطر على القضاء.

وقال برزنجي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه &

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس 26 اذار 2020، عن مجمل اصابات العراقيين المغتربين بفيروس كورونا، فيما حددت مكان اصابة جديدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم "تسج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طلب نيابي عاجل بشأن سلامة الكوادر الطبية المعنية بفحوصات كورونا بعد تعرضها لمضايقات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طلب نيابي عاجل بشأن سلامة الكوادر الطبية المعنية بفحوصات كورونا بعد تعرضها لمضايقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).