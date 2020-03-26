2020/03/26 | 19:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتياح شعبي في مدينة الصدر بعد قرار زعيم التيار الصدري بالغاء صلاة الجمعة حيث لاقى اقامتها انتقادات لاذعة من قبل الاهالي خشية من تفشي فيروس كورونا.وكذلك يعتبر مخالف لرأي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتياح شعبي في مدينة الصدر بعد قرار مقتدى الصدر بالغاء صلاة الجمعة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتياح شعبي في مدينة الصدر بعد قرار مقتدى الصدر بالغاء صلاة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).