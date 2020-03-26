صحة كركوك تعلن عن اصابة جديدة لشخص بفيروس كورونا

2020/03/26 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك اعلنت دائرة صحة كركوك ،اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بالوباء بالمحافظة.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “دائرة الصحة في المحافظة سجلت حالة جديدة إصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر ٦٠ عاماً من أهالي ليلان “.وأضافت، أن “عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى ٣ حالات خلال […]

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