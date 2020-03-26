رئيس كتلة تحالف الفتح ديالى:نرفض رفضا” قاطعا” محاولة تمرير حكومة الزرفي في مجلس النواب

2020/03/26 | 19:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة تحالف الفتح ديالى النائب حسين جاسم الزهيري رفض تحالفه محاولة تمرير حكومة الزرفي في مجلس النواب.وقال الزهيري في تصريح تابعته “تسريبات نيوز”نرفض رفضا قاطعا محاولة تمرير […]

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