شيخ عام عشيرة البو صالح يدعو ابناء عشيرته للاستعداد والتأهب لمواجهة أي محتل يعتدي على القوات الأمنية والحشد الشعبي

2020/03/26 | 19:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد دعا الشيخ صباح البدر الرميض رئيس عشائر البوصالح في العراق والوطن العربي، اليوم الخميس، ابناء عشيرته إلى الاستعداد والتأهب لمواجهة القوات المحتلة في العراق في حال إقدامها بالاعتداء على القوات الأمنية والحشد الشعبي أو قصف المؤسسات المدنية، فيما طالب القوى السياسية إلى الإسراع في تلبية دعوات المرجعية الدينية العليا والاستماع إلى توجيهاتها.[…]

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