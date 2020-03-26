العتبة العباسية توضح حقيقة اصابة احد منتسبيها بفيروس كورونا

2020/03/26 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاءاصدرت العتبة العباسية ، الخميس 26-3-2020، بياناً اوضح حقيقة اصابة احد منتسبيها بفايروس كورونا .وقالت العتبة في بيان انها تنفي الأنباء التي تحدثت عن إصابة أحد من منتسبيها بفايروس كورونا، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أنها لم تسجل أي حالةٍ تذكر.

واشارت العتبة الى أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء، من خلال لجنة متابعة الإجراءات الوقائية المشكلة من قبلها، وما زالت تعمل ضمن التوصيات الصادرة من الجهات الطبية المختصة، وأن حملات التعفير والتعقيم ما زالت مستمرةً وبصورةٍ دورية.

كما دعت الأمانة العامة المواطنين كافة إلى أخذ الأخبار التي تخص العتبة العباسية المقدسة من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن الأخبار التي تروج عبر الصفحات غير الموثوقة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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