الخارجية تعلن وفاة عراقي مصاب بكورونا خارج البلاد

2020/03/26 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، الخميس (26 آذار 2020)، وفاة مصاب عراقي بفيروس كورون...





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