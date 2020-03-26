بالوثيقة: كتاب رسمي بايقاف نزول الضباط والمراتب الى اشعار اخر وتأجيل التحاق المجازين

2020/03/26 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم- بغداد

حذرت خلية الأزمة في محافظة البصرة، الخميس 26-3-2020، اصحاب المقاهي من تعرضهم للعقوبة القانونية، جراء كسرهم لحظر التجوال، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخلية، العميد باسم المالكي، لـ(بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت خلية الأزمة المشكلة بالرقم الديواني الـ 55، الخميس (26 آذار 2020)، مجموعة قرارات بشأن فرض حظر التجوال بـ ’’مدينة الصدر’’ شرقي بغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تقرر غلق جم

بغداد اليوم- خاص

كشف قائد شرطة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، الخميس (26 اذار 2020)، عن موعد إطلاق سراح الموقوفين بسبب مخالفتهم قرار حظر التجوال، مشيراً إلى وجود تطور في التزام أهالي مدينة الصدر بقرارات الحظر.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد

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