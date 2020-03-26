بالصور .. واسط توفر اسطوانات الغاز للمواطنين بالسعر الرسمي

2020/03/26 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادواصل فرع غاز واسط وبالتعاون مع قسم تصنيع الأسطوانات في الكوت ، اليوم الخميس ، بيعهم المباشر لإسطوانات الغاز على المواطنين وبالسعر الرسمي خمسة آلاف دينار للاسطوانة الواحدة. وذكرت دائرة غاز واسط في بيان ، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه " بعد توجيهات الإدارة العليا في الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بضرورة التوفير المستمر لإسطوانات الغاز على المواطنين خلال أيام حظر التجوال، وقد شملت تلك العملية بيع إسطوانات الغاز في مختلف مناطق واقضية واسط وعبر آليات الشركة".واضاف البيان" ان عملية التوزيع تمت بمتابعة فرق الرقابة والتفتيش التابعة للشركة لمتابعة آلية وتجهيز الغاز للمواطنين وكذلك عمل المعامل الأهلية في المحافظة".وتابع البيان " بالإضافة إلى ذلك فقد فتح فرع غاز واسط منفذا لبيع الغاز للمواطنين في معمل غاز الكوت الحكومي وبسعر خمسة آلاف دينار للاسطوانة".

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