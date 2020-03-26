2020/03/26 | 19:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {متابعة_أين} اعلنت وزارة التجارة، الخميس، الاستمرار في توزيع مفردات البطاقة التموينية الى منازل المواطنين بعد التنسيق مع خلية الازمة خلال ايام الحظر الصحي المفروض للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي، انه"تم تجهيز المواطنين الحصه الثالثة من مادة الطحين خلال فترة حظر التجوال في محافظة ميسان، من خلال توصيل المواد الى منازل المواطنين، بعد التنسيق مع خلية الازمة للسماح لاصحاب الستوتات والسيارات الصغيرة بنقل الطحين من الوكلاء الى المواطنين"، مبينة ان"ذلك يكون بعد اتخاذ الاجراءات الوقائية للسيارات والستوتات من قبل اصحابها".واضاف، ان"تم توجيه الوكلاء بالتنسيق بينهم وبين العوائل عن طريق الهاتف لايصال الطحين الى بيوتهم مع أصحاب الستوتات والسيارات الصغيرة، للحيلولة دون تجمع المواطنين امام الوكلاء ولمنع التجمعات حسب الارشادات الصادرة من خلية الازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد".واشارت الوزارة الى، ان"ملاكاتها مستمرة في عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين، خلال ايام حظر التجوال، وهناك متابعة من الجهات الرقابية لضمان ايصال المفردات باسرع وقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن عن إيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين خلال حظر التجوال ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن عن إيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين خلال حظر التجوال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).