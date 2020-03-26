القوات الأمنية تقتل إرهابيين وتعثر على عدد من العبوات الناسفة في سامراء

2020/03/26 | 19:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الخميس، العثور على عدد من العبوات ضمن قاطع المسؤولية.وقالت القيادة في بيان لها اليوم ، إن "كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وخلال واجب في جزيرة غرب سامراء تمكنت من العثور على (٢)عبوة قمعية و(١٠) عبوات محلية الصنع عبارة عن جلكان سعة (١٠) لتر و(٢) عبوة تعمل بالضغط ضد المدرعات تم تفكيكها واتلافها تحت السيطرة".واضافت: "في جزيرة مكيشيفه تمكنت القوة من العثور على (١٢) عبوة ناسفه قمعية من مخلفات داعش الارهابي تم رفعها واتلافها تحت السيطرة".وتابعت أنه "بناءً على ورود معلومات دقيقه ومن خلال التنسيق المشترك بين قسم استخبارات وامن القيادة و لواء مغاوير القيادة وقسم شرطه الاسحاقي وفوج طوارئ الخامس صلاح الدين تفيد بوجود ارهابيين في منطقة الاسحاقي تم الاشتباك معهم وقتل (٢)منهم، فيما تم العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي ضمن قاطع مسؤولية لواء ١٧ شرطة اتحادية يحتوي على (٢٣)عبوة قمعية، (٢٥)عبوة على شكل جلكان سعة (٢٠) لتر، مساطر تفجير عدد(٣٣) مسطرة، صاعق تفجير عدد(٣٦)صاعق"، مبينة أنه "تم اتلاف المواد المذكورة".

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