محمد عبد الشفيع عيسى - النهاية الوشيكة للعالم على أيدي الليبراليين الجدد..ونداء من بعيد.!

2020/03/26 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_الشفيع_عيسى شهد الفكر الاقتصادي الدولي، و العربي، تحولا معتبرا خلال أربعين سنة أو يزيد، ولكن في اتجاهات متباينة، و لعلها متنافرة.من جهة أولى، اغتنت "نظرية التنمية" اغتناءً جمّا في مطلع السبعينات من رافديْن: أولهما يتمثل في "الاتجاه الهيكلي" الموجه نحو إعطاء الأولوية في السياسات الاقتصادية الهادفة إلى إحداث تحول جذري في هيكل الأنشطة المولدة للناتج المحلّي الإجمالي، وخاصة بالتركيز على "التصنيع" المعمّق تكنو......

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